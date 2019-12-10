 "Эпицентр" Герег ведет переговоры с ЕИБ о кредите на 100 миллионов евро

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Компания "Эпицентр К" находится в переговорном процессе с Европейским инвестиционным банком относительно получения кредита на сумму более 100 млн евро, однако окончательного решения относительно его получения в компании пока не принято", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Совет директоров ЕИБ одобрил 14 ноября проект по финансированию расширения инфраструктуры хранения зерна, приобретение новой сельхозтехники и оборудования, а также железнодорожных вагонов для перевозки зерна в Украине.

В ЕИБ ожидают, что благодаря реализации проекта будет создано 1100 дополнительных постоянных рабочих мест для новых операций, нанято 300 рабочих на период строительства и привлечено 15-20 местных субподрядных малых и средних предприятий.

ЕИБ также указывает, что эта операция покрывается гарантией политического риска Евросоюза для кредитов ЕИБ за пределами ЕС.

"Эпицентр К" развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. Обрабатывает свыше 120 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и восемь элеваторов общей мощностью 800 тыс. тонн.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,9%) и Татьяна Суржик (0,73%).