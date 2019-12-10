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 Пунктуальность украинских авиакомпаний в ноябре повысилась до 84,7%

Украинские авиакомпании в ноябре 2019 года в рамках 15-минутного отклонения от расписания совершили 84,7% всех рейсов из аэропортов страны, что соответствует повышению показателя на 2,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за октябрь (82,1%).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры Украины, передает БизнесЦензор.

В целом в ноябре украинские авиакомпании осуществили 3,812 тыс. рейса.

При этом министерство указывает, что пунктуальность иностранных авиакомпаний в ноябре 2019 года увеличилась до 86,8% (с 80,4% в октябре). Общее количество выполненных рейсов – 2,866 тыс.

Из украинских авиакомпаний, совершивших в ноябре более 50 рейсов, наиболее пунктуальной была авиакомпания Windrose с показателем в 90,8% при общем числе рейсов 404. За ней следует крупнейшая в Украине "Международные авиалинии Украины" с показателем в 89,5% при общем числе рейсов 2 287 и "Мотор Сич" с 84,7% при 144. Далее – авиакомпания SkyUp с 72,8% при 599 и "Буковина" с 69,9% при 73 рейсах.

В ноябре рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Air Arabia (30 рейсов), Azerbaijan Airlines (22 рейса), AlItalia (17 рейсов), Air Serbia (8 рейсов) и Georgian Airways (7 рейсов).

Среди "бюджетников" в ноябре наилучшие показатели по пунктуальности у Wizz Air Hungary – 89,8% при 561 рейсе. У Pegasus Airlines этот показатель составил 89,4% при 94 рейсах – второе место среди лоукостеров. На третьем месте – ирландская Ryanair с пунктуальностью в 88,3% при 452 рейсах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164576
 
 
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