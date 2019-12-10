 Нацбанк ужесточил контроль за объединением банков

Указанные изменения внесены постановлением правления НБУ №146 от 5 декабря, которое вступает в силу со следующего после опубликования дня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, изменениями установлено, что Национальный банк имеет право отменить предоставлено разрешение на реорганизацию до даты утверждения передаточного акта/распределительного баланса, если после предоставления такого разрешения возникло и/или обнаружено определенное Положением основание для отказа в предоставлении разрешения на реорганизацию.

Кроме того, уточнены требования к информации, которая должна содержаться в плане реорганизации и других документах, предоставляемых для получения разрешения Национального банка.

При этом банки, которые реорганизуются, теперь обязаны письменно сообщать Национальный банк о любом изменении информации, содержавшейся в представленном им обосновании для получения разрешения на реорганизацию, а также об изменении, которое может угрожать интересам вкладчиков и других кредиторов банка.

Также постановлением изменен субъект принятия решений в процессе реорганизации по упрощенной процедуре с уполномоченного лица Национального банка на Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

Кроме того, в Порядке уточнены отдельные нормы с учетом изменений, произошедших в законодательстве (исключение положений относительно генеральной лицензии на осуществление валютных операций, уточнение терминологии и т.п.).

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Напомним, 10 сентября единственный акционер АО "Укрсоцбанк" принял решение о прекращении деятельности путем присоединения банка к АО "Альфа-Банк".

12 сентября Нацбанк предоставил разрешение "Альфа-Банку" и "Укрсоцбанку" на реорганизацию путем присоединения последнего по упрощенной процедуре.

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.