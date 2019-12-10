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 Регуляторная политика, Энергетика, Коммунальные услуги
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Все про:Газ (3958) облгазы (117) Антимонопольный комитет (784) Тарифы на газ (429) штраф (421)

 Антимонопольный комитет оштрафовал облгазы на 278 миллионов за доначисления в платежках

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение в 16 делах о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением путем доначисления потребителям платы за газ сверх показаний счетчиков.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, общая сумма наложенных штрафов составляет 278 млн грн, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, 16 групп компаний, в каждую из которых входят облгаз и сбытовая компания, в период с декабря 2015 по август 2019 года занимали монопольное (доминирующее) положение на рынках комплексной услуги по распределению и поставки природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий.

"Эти компании с октября 2018 года по август 2019 года при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками, то есть, злоупотребляли своим монопольным (доминирующим) положением на указанном рынке", – установил Комитет.

АМКУ констатировал, что действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

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За указанные нарушения Антимонопольным комитетом наложены штрафы на группы "Винницагаз" (21 млн грн), "Волыньгаз" (13 млн грн), "Днепропетровскгаз" (34 млн грн), "Житомиргаз" (11 млн грн), "Закарпатгаз" (18 млн грн), "Запорожгаз" (14 млн грн), "Ивано-Франковскгаз" (10 млн грн), "Киевоблгаз" (49 млн грн).

Кроме того, оштрафованы группы "Львовгаз" (13 млн грн), "Николаевгаз" (14 млн грн), "Ривнегаз" (5 млн грн), "Сумыгаз" (10 млн грн), "Харьковгаз" (33 млн грн), "Хмельницкгаз" (12 млн грн), "Черновцыгаз" (7 млн грн) и "Черниговгаз" (13 млн грн).

Вместе с этим, Антимонопольный комитет также обязал указанные группы компаний прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции и устранить последствия нарушения законодательства, осуществив перерасчет бытовым потребителям в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа на основании данных счетчика газа, начиная с октября 2018 года.

Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что операторы газораспределительных систем не имеют права приводить объемы потребленного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов.

В Нацкомиссии указали, что расходы операторов ГРС на закупку природного газа для покрытия производственно-технологических расходов включаются в тариф на распределение природного газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164566
 
   
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 Топ комментарии
 
приехала бригада отрезать газ, посколько у меня задолженость 600 гр. не оплачено приведение к стандартному состоянию. я им открытым текстом сказал, что бы они свой счет себе на лоб приклеили. у меня все оплачено согласно счетчика на первое число каждого месяца ))))
начали угрожать, что отключат газ. я им сказал, буду валить с двух стволов дуплетом при попытке отрезать газ, я дурак, у меня справка есть, мне нифига не будет)))))
хотите подохнуть за мразь фирташа, не вопрос)))))
сели по машинам и свалили. на том все и кончилось.
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це виглядає так :

Загальний обсяг спожитого газу, куб.м.15

Нараховано за тарифом 6,16436 грн (без врахування пільг та субсидій) 92,47



Коефіцієнт приведення показів лічильника до стандартних умов у розрахунковому місяці 1,03 згідно Додатку № 3 Методики, затвердженої Наказом Міненерговугілля №116 від 26.02.04 р.

Обсяг газу приведений до стандартних умов, Vc(м.куб) 15,45

Середньозважена вища теплота згоряння у розрахунковому періоді, Hсз (кВт·год/куб.м)10,64
Обсяг енергії газу, E=Vc·Hсз (кВт·год)164,388
Обсяг енергії газу, (Гкал)0,1413984
Обсяг енергії газу, (МДж)592,044
Рекомендовано до сплати 95,24



з повітря нарахували собі 3 грн зі 15 кубів
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самое прикольное что у меня стоит счетчик с термокомпенсацией. ему пофиг что -20 что +35, считает одинаково. так эти мрази все равно считают приведение к стандартному состоянию. )))). пока не начнут гореть облгазы, эти мрази не успокоятся))))
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Да хер они ложили. За ноябрь опять вместо 865 (согласно тарифу) написали к оплате - 900.
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И, как минимум, выплатить % за использование незаконно полученных средств (хотя бы по ставке НБУ).
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Наконец заработал Антимонопольный комитет а то 5 лет ни слуху ни духу а этих тварей давно следовало привлечь к ответственности
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хрюкай громче, а то дядя Беня не заплатит.
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никак барыжные мрази не нажрутся )))))
сажать надо а не штрафофать !!!!
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Та х.. вони ложили на всі ті комітети, суди, рішення, комісії, перевірки! Ще в березні були розборки з цими облгазами, а толку ніякого. По тихенку крали в кожній домівці на 5-10% більше і будуть далі красти. Тому що будь-яка монополія буде користуватись своїм положенням. Ось за що треба було на майдани виходити - проти бізнес-королів Фірташів, Ахметових, Порохів і т.д.. Ось де внутрішнє зло. Крутять нами як піп кадилом.
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приехала бригада отрезать газ, посколько у меня задолженость 600 гр. не оплачено приведение к стандартному состоянию. я им открытым текстом сказал, что бы они свой счет себе на лоб приклеили. у меня все оплачено согласно счетчика на первое число каждого месяца ))))
начали угрожать, что отключат газ. я им сказал, буду валить с двух стволов дуплетом при попытке отрезать газ, я дурак, у меня справка есть, мне нифига не будет)))))
хотите подохнуть за мразь фирташа, не вопрос)))))
сели по машинам и свалили. на том все и кончилось.
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ход хороший
а вот, как ствол и справку завязать?
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Ну оштрафували - і що? А платникам щось повернуть?
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це виглядає так :

Загальний обсяг спожитого газу, куб.м.15

Нараховано за тарифом 6,16436 грн (без врахування пільг та субсидій) 92,47



Коефіцієнт приведення показів лічильника до стандартних умов у розрахунковому місяці 1,03 згідно Додатку № 3 Методики, затвердженої Наказом Міненерговугілля №116 від 26.02.04 р.

Обсяг газу приведений до стандартних умов, Vc(м.куб) 15,45

Середньозважена вища теплота згоряння у розрахунковому періоді, Hсз (кВт·год/куб.м)10,64
Обсяг енергії газу, E=Vc·Hсз (кВт·год)164,388
Обсяг енергії газу, (Гкал)0,1413984
Обсяг енергії газу, (МДж)592,044
Рекомендовано до сплати 95,24



з повітря нарахували собі 3 грн зі 15 кубів
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как доначисляли так и доначисляют!!!! за ноябрь дописали 20 кубов..на чмошном сайте 104 не уберут дебильную картинку ЯК ПРИВЕСТИ ОБ'ЄМ СПОЖИТОГО ГАЗУ ДО СТАНДАРТНИХ УМОВ!!!! хотя эти ишаки сами счетчики ставили
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Якщо така послідовність у державних органів буде триматися, то очевидно, приватні структури навчаться керуватись правилами і законами, а не тільки корисливими маніпуляціями із населенням. Адже вони вже мали попередження і накладалися штрафи. Тільки вони порахували, що простіше заплатити по 800 тис. грн і собі далі донараховувати 1.01 % від спожитого газу. Очевидно, що 1 % легко міг компенсувати штраф і залишатися ще в прибутках, Хоч. звичайно. в таких "ринкових" умовах та із реальними збитками через суцільні неплатежі, важко говорити за прибутки. Але і давно сказано класиками: жадність жлобська багатьох губить.
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самое прикольное что у меня стоит счетчик с термокомпенсацией. ему пофиг что -20 что +35, считает одинаково. так эти мрази все равно считают приведение к стандартному состоянию. )))). пока не начнут гореть облгазы, эти мрази не успокоятся))))
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