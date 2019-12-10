 В проект военного бюджета США заложили $300 миллионов помощи Украине

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт комитета по вооруженным делам Сената, передает БизнесЦензор.

В рамках сдерживания российской агрессии проект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год "возобновляет и продлевает разрешение на финансирование в $300 млн для Инициативы содействия безопасности в Украине".

В частности, речь идет о выделении средств на "летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами".

Как сообщалось, также Конгресс США заложил в военного бюджета на 2020 год санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В мае подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год. Тогда в документе предлагалось выделить $250 млн для помощи Украине.

В нынешний бюджет Пентагона на помощь Украине было заложено $250 млн.