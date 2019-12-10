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 В проект военного бюджета США заложили $300 миллионов помощи Украине

Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год $300 млн на финансирование инициативы содействия безопасности в Украине.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт комитета по вооруженным делам Сената, передает БизнесЦензор.

В рамках сдерживания российской агрессии проект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год "возобновляет и продлевает разрешение на финансирование в $300 млн для Инициативы содействия безопасности в Украине".

В частности, речь идет о выделении средств на "летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами".

Как сообщалось, также Конгресс США заложил в военного бюджета на 2020 год санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В мае подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год. Тогда в документе предлагалось выделить $250 млн для помощи Украине.

В нынешний бюджет Пентагона на помощь Украине было заложено $250 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164563
 
 
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