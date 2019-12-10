 Сеть автозаправочных станций Amic сменила убыток прибылью на 1,7 миллиарда

Об этом говорится в копии бухгалтерской отчетности, размещенной компанией в тендерной документации на ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на ораслевое издание enkorr.

Чистый доход компании от операционной деятельности за этот период вырос на 8% (на 425 млн грн) – до 5,76 млрд грн. Прибыль от операционной деятельности составила 219,4 млн грн против 7,9 млн грн за аналогичный период 2018 года.

Другие доходы составили 1,53 млрд грн, против 766 млн грн за первые три квартала 2018 года.

По данным Государственной службы статистики, наличная реализация бензинов и дизтоплива за 9 месяцев 2019 года в сети AMIC выросла на 18% – до 124,6 тыс. тонн.

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Как сообщалось, предприятие с иностранными инвестициями "Амик Украина" в 2018 году сократило убыток в три раза – до 266 млн грн с 807 млн грн по итогам 2017 года.

В начале 2019 года "Амик Украина" начала активно принимать участие в тендерах государственных и коммунальных учреждений по поставке топливных талонов. С начала года компания заключила 207 договоров на сумму 38 млн грн.

Напомним, зарегистрированная в Австрии компания AMIC ENERGY управляет 213 АЗС в Украине, которые она весной 2015 года купила у российского "Лукойла".

Компания владеет 4 нефтебазами в Бородянке, Борисполе (обе – Киевская обл.), Днепре и Белокринице (Тернопольская обл.), также арендует нефтебазу в Одессе. Сеть обслуживают 50 бензовозов, привлеченных на аутсорсинге.