 Налоговая обещает сократить количество проверок бизнеса на 20%

Об этом сообщил журналистам глава Налоговой службы Сергей Верланов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Количество плановых проверок будет на 20% меньше, чем в этом году",- сказал Верланов.

По его словам, количество проверок сократится за счет внедрения риск-ориентированного подхода.

Отвечая на вопрос о наиболее рисковых отраслях, Верланов отметил, что служба сейчас анализирует этот вопрос, и результаты анализа будут видны в плане проверок.

Также Верланов сообщил, что большинство внеплановых проверок будет касаться возмещения НДС, поскольку это прямое требование законодательства.

"Но базово мы сокращаем количество проверок и улучшаем их качество", - резюмировал глава налоговой службы.

Государственная налоговая служба Украины в августе-октябре 2019 года осуществила 2,7 тыс. внеплановых проверок бизнеса, что на 28,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было проведено 3,8 тыс. проверок.