 SkyUp откроет два новых регулярных рейса из Одессы в Батуми и Ларнаку

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе SkyUp, передает БизнесЦензор.

Как сообщается разрешение на данные маршруты лоукост уже получил у Госавиаслужбы.

Полеты из Одессы в Батуми будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам до 5 октября 2020 года включительно.

Минимальная цена авиабилетов с учетом перевозки только ручной клади начинается от 1 650 грн, в обе стороны - от 3 200 грн. Билеты Одесса-Батуми с учетом 23 кг багажа стоят от 2 300 грн в одну сторону и от 4 350 грн - в обе стороны.

Рейсы Одесса-Ларнака SkyUp будет выполнять по вторникам и пятницам до 6 октября 2020 года включительно.

Стоимость авиабилетов в одну сторону по безбагажному тарифу начинается от 1 770 грн, в обе стороны - от 3 600 грн. С учетом багажа билет Одесса-Ларнака стоит как минимум 2 850 грн в одну сторону и 5 770 грн - в обе стороны.

Продажа билетов уже открыта на сайте SkyUp и через туристические агентства.