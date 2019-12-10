 Зарплаты в Украине могут догнать польские через 7 лет, – Милованов

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Украина серьезно отстает от Польши, однако динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней реальной зарплаты в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно", – отметил Миловано.

По словам министра, если зарплаты в Украине будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то оплата труда в двух странах сравняется черед 7 лет.

"Простой расчет – сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть, сравним зарплаты", – добавил Милованов.

Как сообщалось, по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года выросла на 9,2%, составив 10 727 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 173 грн).