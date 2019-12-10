 Экспорт зерновых превысил 26 миллионов тонн

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,8 млн тонн, ячменя - 3,5 млн тонн, кукурузы - 8,6 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 162,3 тыс. тонн, что на 60,1 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские аграрии к 28 ноября собрали рекордный урожай зерновых - 74,3 млн тонн, превысив на 0,3 млн тонн прогноз министерства на 2019 год. В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 млн тонн.