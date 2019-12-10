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 Владельцы ERU купили компанию для добычи газа на Львовщине с польской PGNiG

Управляющие партнеры группы компаний "Энергетические ресурсы Украины" Ярослав Мудрый и Дейл Перри 4 декабря были зарегистрированы конечными бенефициарными владельцами соответственно 51% и 49% ООО "Карпатская индустриальная группа 2014", которая в 2015 году получила разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области.

Как свидетельствуют данные из единого реестра юрлиц, Мудрый также назначен директором "Карпатской индустриальной группы 2014", передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

ООО "Бурпроект" в 2018 году разработало проект поискового бурения на Библивской площади на бурение 4 поисковых скважин глубиной от 3150 м до 4000 м.

Одним из предыдущих владельцев ООО "Карпатская индустриальная группа 2014" является ООО "Стар Энерджи Юкрейн", которым до осени 2019 года владел и руководил советник советник председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Как сообщалось, накануне Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов, предусматривающее совместную деятельность по лицензии на углеводородном участке, расположенном во Львовской области вблизи польской границы.

Напомним, PGNiG и ERU занимаются экспортом природного газа в Украину с 2016 года. Компании также совместно поставляли газ для нужд украинской газотранспортной системы и государственного предприятия "Укртрансгаз".

В августе 2019 года PGNiG приобрела американский СПГ для ERU, который после регазификации в терминале имени президента Леха Качиньского в польском Свиноуйсьце был продан ERU для размещения в украинских газовых хранилищах.

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG обнаружила месторождение газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Сейчас добыча газа из Перемышльского месторождения составляет 0,48 млрд кубометров в год, но в 1971 году она достигала 3,7 млрд кубометров.

Согласно официальным документам, запасы месторождения составляли около 74 млрд кубометров природного газа, из которых 65 млрд уже добыто. Однако, благодаря последним геофизическим исследованиям и повторному анализу ранее собранных данных, PGNiG ожидает, что Перемышльское месторождение может содержать дополнительные 20 млрд кубометров газа. Эти предположения были подтверждены новыми разведочными скважинами и реконструкцией старых скважин, осуществленными PGNiG за последние 3 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164543
 
 
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