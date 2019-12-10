 НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 33%

Соответствующее решение комиссия приняла 10 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, одобренный к общественному обсуждению проект изменений тарифа оператора системы передачи (ОСП) изначально предусматривал рост на 13% – до 131,71 грн/МВт-ч. По итогам состоявшихся 3 декабря обсуждений увеличение предлагалось уже на 16,5% – до 135,78 грн/МВт-ч. Непосредственно перед заседанием комиссии, с учетом принятых правительством 9 декабря изменений в механизм ПСО на рынке э/э (по части покупки "Укрэнерго" с 1 января 2020 года э/э для компенсации технологических потерь на свободном рынке), регулятор скорректировал соответствующую статью.

Принятый в конечном итоге тариф НЭК на передачу на уровне 155,4 грн/МВт-ч учитывает: объем передачи э/э в 2020 году на уровне 145,961 млн МВт-ч; расходы, связанные с покупкой э/э для компенсации технологических потерь в сумме 5,768 млрд грн; расходы связанные с выполнением спецобязательств по увеличению доли электроэнергии из альтернативных источников – 10,197 млрд грн. Изначально, перед утверждением документа к общественному обсуждению, расходы на покупку э/э для компенсации техпотерь планировались на уровне 2 млрд 904,753 млн грн.

"Я соглашаюсь с данными предложением и благодарю комиссию за принятие взвешенного решения. Мы очень довольны, что в этот раз практически все пожелания компании, которые мы высказывали в процессе общественного обсуждения, были учтены регулятором", – прокомментировал глава компании Всеволод Ковальчук в ходе заседания регулятора.

В свою очередь утвержденный на уровне 10,23 грн/МВт-ч тариф на диспетчерское управление включает в себя расходы на приобретение вспомогательных услуг – 1,288 млрд грн, услуги администратора расчетов – 16,231 млн грн, услуги администратора коммерческого учета – 9,828 млн грн.

Как сообщалось, 9 декабря Кабмин принял постановление №1003, которым внес изменения в положение о возложении спецобязательств на участников рынка электроэнергии. Согласно документу, "Укрэнерго" как оператор системы передачи, а также операторы систем распределения (ОСР) с 1 января 2020 года будут приобретать электроэнергию для покрытия своих технологических потерь не по устанавливаемой регулятором предельной цене в рамках спецобязательств АЭС и ГЭС, а на свободном рынке.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.