 Кремль отрицает наличие договоренностей по газу после встречи Зеленского с Путиным

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Пока не приходится говорить, что удалось выйти на решение проблемы транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – сказал Песков.

"На встрече были (глава "Газпрома" Алексей, – ред.) Миллер и его коллега с украинской стороны, были озвучены подходы сторон", – отметил пресс-секретарь Путина, добавив, что руководители стран договорились "продолжить общение".

По словам Пескова, на встрече были сопоставлены позиции сторон и условлено, что руководители газовых компаний продолжат общение.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что лидеры "нормандской" четверки не обсуждали газовый вопрос, но ему была посвящено большое внимание на двусторонней встрече президента Украины с Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что по итогам встречи вопрос о выплате "Газпромом" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража компенсации в $3 млрд (с учетом накопившихся с момента вынесения решения процентов) удалось "в принципе" снять.

"Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос относительно $3 млрд, которые мы выиграли. Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти", – заявил Зеленский.

Зеленский также высказал надежду, что Киев и Москва смогут договориться о новом долгосрочном контракте на транзит газа до конца года.

В свою очередь исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

Напомним, на минувшей неделе руководители НАК "Нафтогаз Украины", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины" провели газовые переговоры в Вене. Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, они касались путей выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому долг "Газпрома" составляет около $3 млрд.

Витренко отказался комментировать позицию "Газпрома", однако намекнул, что речь идет об отказе от всех претензий украинской стороны в арбитражах в обмен на скидку на газ.