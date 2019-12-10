 Аэропорт "Полтава" могут законсервировать

Об этом сообщают Крылья, передает БизнесЦензор.

По словам Синегубова, чтобы полностью доработать аэропорт, нужно потратить от 200 млн до 600 млн грн. Это является непосильной суммой для областного бюджета. Отмечается, что только на ремонт ограждения аэропорта нужно 40 млн грн .

Более реален ремонт взлетной полосы на сумму 20 млн грн, который бы позволил запустить национальные перевозки. Однако все реалии Синегубов хочет обсудить с депутатами областного совета.

По мнению Синегубова, есть три варианта дальнейших действий:

закрыть проект;

законсервировать аэропорт до лучших времен;

завершить финансирование.

Вариант с закрытием Синегубов лично не поддерживает, ведь там работают люди, перед которыми уже есть задолженность по выплате зарплат на сумму 2 млн грн. Пока есть предложение выделить средства только на зарплаты.

Если рассматривать продолжение финансирования аэропорта, то глава облгосадминистрации хочет услышать конкретные предложения. При этом аэропорт должен выполнять свою прямую функцию, а не быть только базой для вертолетов.

В июне компания SkyUp заявила, что прекратила полеты из Полтавы за неудовлетворительного состояния взлетной полосы и недостаточной загруженности на рейсах.

В связи с этим затянулось анонсированное открытие магазина беспошлинной торговли.

На фоне прекращения авиарейсов в октябре аэропорт "Полтава" подписал два меморандума с частной компанией и общественной союзом, которые должны найти инвесторов для строительства грузового терминала. В планах - чтобы "Полтава" принимала транспортные самолеты из Европы и Китая.

Также отмечается, что за два года на обновление аэропорта "Полтава" уже потратили больше 70 млн грн.