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Все про:аэропорт (739) концессия (102) Львов (484) Мининфраструктуры (748) Криклий (43)

 Криклий настаивает на передаче прибыльного аэропорта "Львов" в концессию

Министерство инфраструктуры не планирует передавать аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого в концессию муниципалитету.

Об этом глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью Data.UA, передает БизнесЦензор.

"Я себе с трудом представляю концессию города. Город предлагал бесплатно передать. А зачем государству нормально развивающийся аэропорт передавать бесплатно городу? Аэропорт и так обеспечивает немалое количество туристов, которые приезжают во Львов, оставляют там деньги, и благодаря этому развивается экономика Львова и региона", – заявил Криклий.

По словам министра, также в концессию планируют передать аэропорты Херсона, Запорожья и Черновцов.

"Мы изучаем возможность концессии. У нас 4 аэропорта: Херсон, Запорожье, Черновцы и Львов, когда у нас будет при предТЭО (предварительное технико-экономического обоснования), мы будем понимать, что делать дальше", – добавил Криклий.

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Как сообщалось, Львовский горсовет 31 октября принял обращение в адрес правительства и Мининфраструктуры с просьбой не принимать решения о концессии аэропорта, предложив в качестве альтернативы передать аэропорт из государственной формы собственности в коммунальную.

При этом мэр Львова Андрей Садовый напомнил, что Львовский аэропорт является одним из самых эффективных в стране, обеспечив за последний год прирост пассажиропотока на 41% и получив 128 млн грн чистой прибыли.

Напомним, аэропорт "Львов" является одним из самых современных в Украине – в 2012 году он был полностью реконструирован на средства госбюджета в рамках подготовки к "Евро 2012". В аэропорту обновили и удлинили полосу, построили новый перрон и терминал.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164535
 
 
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