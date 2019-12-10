 Госгеокадастр нанес на кадастровую карту месторождения ископаемых и газовые скважины

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, передает БизнесЦензор.

"Добавленная ​​информация находится в открытом доступе и предоставляется профильными учреждениями: Министерством энергетики и защиты окружающей среды, Государственной службой геологии и недр, на основе данных Государственного земельного кадастра, а также на основании данных, полученных в рамках проекта "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине" Всемирного банка", – сказано в сообщении.

Так, информационный слой "Изумрудная сеть" отражает "территории особого природоохранного интереса". Тогда как слои "Месторождения полезных ископаемых" и "Нефтегазовые скважины" содержат координаты размещения полезных ископаемых и нефтегазовых скважин.

Слой "Государственный надзор за землями" включает данные в соответствии с Годовым планом осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра на 2019 год.

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Слои "Классификация посевов 2019 (яровые) и (озимые)", "Посевы на незарегистрированных землях" позволяют проследить актуальное состояние сельскохозяйственных культур.

"Обновленная информация имеет особую ценность для сохранения природных видов флоры, фауны и типов местообитаний. Она может использоваться землеустроительными организациями для получения информации о полезных ископаемых, нефтегазовых скважинах, показа территории особого природоохранного интереса", – отмечают в Госгеокадастре.