 "Нафтогаз" представит стратегию развития бизнеса по хранению газа

Об этом заявил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Однозначно существуют все предпосылки сделать этот бизнес успешным", – сказал Фаворов.

По его словам, эта услуга востребована рынком, независимые европейские трейдеры уже хранят в ПХГ Украины достаточно большие объемы газа, которые они закачали летом этого года.

"У Украины самые большие мощности по хранению газа. Чем они важны? Производство газа в мире идет равномерно в течение года. Плюс-минус одни и те же объемы, включая США и страны Ближнего Востока. А потребление является сезонным. То есть в первом и четвертом кварталах пики потребления, а летом – просадка. Летнее мировое производство газа необходимо где-то хранить, и у Украины огромный потенциал для коммерциализации своих хранилищ", – пояснил Фаворов.

Топ-менеджер НАК добавил, что правление компании на ближайшем заседании наблюдательного совета представит стратегию развития этого бизнеса.

Как сообщалось, на конец сентября 2019 года 32 трейдера хранили в ПХГ Украины 6,7 млрд кубометров газа в режиме "таможенного склада", из них чуть более 2 млрд кубометров – европейские компании.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров), Вергунское (0,4 млрд кубометров).