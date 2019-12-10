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Все про:Верховный Суд (142) Фонд гарантирования вкладов (903) Дельта Банк (102) Николай Лагун (12)

 Фонд гарантирования оспорит решения судов по иску против Лагуна на 20 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовит кассационную жалобу на постановление Северного апелляционного хозсуда об отклонении иска регулятора к бывшим топ-менеджерам неплатежеспособного "Дельта Банка" о возмещении ущерба на сумму 19,83 млрд грн.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, причиной подачи кассации являются существенные нарушения норм процессуального законодательства судами первой и апелляционной инстанций во время принятия соответствующих решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Судом, в частности, было указано, что якобы имело место противоправное объединение исковых требований в рамках одного иска, хотя Фондом было заявлено лишь одно требование, а объединить можно только то, чего два или больше. Фонд надеется, что Верховный Суд подойдет к рассмотрению этого вопроса не формально, и не проигнорирует многочисленные процессуальные нарушения, которые были допущены судами предыдущих инстанций", – цитирует пресс-служба замначальника управления по вопросам взыскания ущерба Фонда Дмитрия Костюкова.

Как сообщалось, Северный апелляционный хозсуд принял 27 ноября отказался удовлетворить жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 16 сентября, который удовлетворил заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося "Дельта Банка" и оставил без рассмотрения иск Фонда к ним о возмещении ущерба на сумму 19,83 млрд грн.

Среди ответчиков по этому делу – в том числе экс-глава наблюдательного совета "Дельта Банка", его бывший основной владелец Николай Лагун, а также экс-члены правления и набсовета этого банка Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк и другие.

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Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, что совместное рассмотрение заявленных Фондом исковых требований может "препятствовать выяснению взаимных прав и обязанностей сторон и существенно затруднит решения спора, поскольку в данном случае при рассмотрении дела суд должен будет дать оценку условиям каждого из заключенных кредитных договоров".

Фонд гарантирования в суде указывал, что "Дельта Банк" в лице руководства и членов комитетов правления на протяжении 2012-2015 годов осуществлял "экономически неоправданную рисковую деятельность" по кредитованию связанных лиц на льготных условиях и без надлежащего обеспечения с дальнейшим выводом средств через банки-нерезиденты.

По оценкам Фонда, ущерб в размере 19,83 млрд грн был нанесен совместными решениями членов наблюдательного совета, правления и кредитного комитета. Эта сумма была рассчитана как задолженность по 12 договорам кредитной линии, заключенным между "Дельта Банком" и заемщиками, по которым возникла просроченная задолженность, а также договорам поручительства.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164528
 
 
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