 Фонд гарантирования оспорит решения судов по иску против Лагуна на 20 миллиардов

Как сообщили в пресс-службе Фонда, причиной подачи кассации являются существенные нарушения норм процессуального законодательства судами первой и апелляционной инстанций во время принятия соответствующих решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Судом, в частности, было указано, что якобы имело место противоправное объединение исковых требований в рамках одного иска, хотя Фондом было заявлено лишь одно требование, а объединить можно только то, чего два или больше. Фонд надеется, что Верховный Суд подойдет к рассмотрению этого вопроса не формально, и не проигнорирует многочисленные процессуальные нарушения, которые были допущены судами предыдущих инстанций", – цитирует пресс-служба замначальника управления по вопросам взыскания ущерба Фонда Дмитрия Костюкова.

Как сообщалось, Северный апелляционный хозсуд принял 27 ноября отказался удовлетворить жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 16 сентября, который удовлетворил заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося "Дельта Банка" и оставил без рассмотрения иск Фонда к ним о возмещении ущерба на сумму 19,83 млрд грн.

Среди ответчиков по этому делу – в том числе экс-глава наблюдательного совета "Дельта Банка", его бывший основной владелец Николай Лагун, а также экс-члены правления и набсовета этого банка Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк и другие.

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Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, что совместное рассмотрение заявленных Фондом исковых требований может "препятствовать выяснению взаимных прав и обязанностей сторон и существенно затруднит решения спора, поскольку в данном случае при рассмотрении дела суд должен будет дать оценку условиям каждого из заключенных кредитных договоров".

Фонд гарантирования в суде указывал, что "Дельта Банк" в лице руководства и членов комитетов правления на протяжении 2012-2015 годов осуществлял "экономически неоправданную рисковую деятельность" по кредитованию связанных лиц на льготных условиях и без надлежащего обеспечения с дальнейшим выводом средств через банки-нерезиденты.

По оценкам Фонда, ущерб в размере 19,83 млрд грн был нанесен совместными решениями членов наблюдательного совета, правления и кредитного комитета. Эта сумма была рассчитана как задолженность по 12 договорам кредитной линии, заключенным между "Дельта Банком" и заемщиками, по которым возникла просроченная задолженность, а также договорам поручительства.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.