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 Лимит на продажу земли в одни руки могут снизить в 4 раза, – Разумков

Дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в принятом в первом чтении законопроекте №2178-10.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в интервью телеканалу UA: Житомир, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос, который неоднозначно воспринималось украинским обществом, – это вопрос концентрации земли в одних руках, и между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Назвать точную цифру не могу, но дискуссия ведется около 50 тыс. га в одни руки – это более чем в 4 раза меньше от той позиции, которая была предложена", – сказал спикер парламента.

По словам Разумкова/, еще одна позиция, которая в обществе настороженно воспринимается – это проведение референдума по привлечению иностранцев к рынку земли.

"Сначала должны принять законопроект по референдуму, сам же референдум будет проходить только после принятия закона о земле", – отметил Разумков.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу сельхозземель, одно лицо сможет скупить до 0,5% площади земли в пределах Украины. При этом иностранцы смогут покупать землю только с 2024 года.

Однако перед голосованием президент Владимир Зеленский заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать землю только после того, как это одобрит население Украины на всеукраинском референдуме, также будет пересмотрен лимит на концентрацию земли в одних руках.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164526
 
 
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