 "Укрэнерго" максимально ограничило импорт электроэнергии, – Ковальчук (обновлено)

Об этом глава компании Всеволод Ковальчук сообщил на заседании НКРЭКУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В объединенной энергосистеме у нас продолжается ситуация сниженного спроса: и из-за погоды, и из-за низкого уровня промпроизводства. Поэтому мы практически полностью ограничиваем возможности для импортеров, внося корректировки в графики. Ночные часы – все по нолям, в дневные часы идет небольшой объем импорта", – сказал Ковальчук.

Глава "Укрэенрго" добавил, что с учетом текущей ситуации до конца декабря сложно спрогнозировать вероятность возвращения больших объемов импорта электрической энергии в ОЭС.

"До конца декабря очень тяжело спрогнозировать, будут ли значительные объемы импорта, которые мы наблюдали в первой половине октября", – сказал Ковальчук.

Согласно данным агентства, импорт электроэнергии из Беларуси после прекращения 2 декабря возобновился в небольших объемах 7 декабря. В последние два дня он составляет 350 МВт, исключая период с полуночи до 8 утра, когда он равен нулю.

Импорт из России, остановившийся 5 декабря, по-прежнему полностью отсутствует.

Читайте также: Кабмин внес изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергии

Как сообщалось, "Укрэнерго" ввело ограничения на импорт электроэнергии с 6 ноября из-за снижения ее потребления внутри страны.

Тогда также была приостановлена нагрузка энергоблока №2 Хмельницкой АЭС на уровне 760 МВт, введены ограничения генерации на ТЭС и кратковременные ограничения производителей электроэнергии из альтернативных источников.