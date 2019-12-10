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 "Укрэнерго" максимально ограничило импорт электроэнергии, – Ковальчук

НЭК "Укрэнерго" из-за сохранения низкого спроса на электрическую энергию в объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины максимально ограничивает возможности для ее импорта.

Об этом глава компании Всеволод Ковальчук сообщил на заседании НКРЭКУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В объединенной энергосистеме у нас продолжается ситуация сниженного спроса: и из-за погоды, и из-за низкого уровня промпроизводства. Поэтому мы практически полностью ограничиваем возможности для импортеров, внося корректировки в графики. Ночные часы – все по нолям, в дневные часы идет небольшой объем импорта", – сказал Ковальчук.

Глава "Укрэенрго" добавил, что с учетом текущей ситуации до конца декабря сложно спрогнозировать вероятность возвращения больших объемов импорта электрической энергии в ОЭС.

"До конца декабря очень тяжело спрогнозировать, будут ли значительные объемы импорта, которые мы наблюдали в первой половине октября", – сказал Ковальчук.

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Как сообщалось, "Укрэнерго" ввело ограничения на импорт электроэнергии с 6 ноября из-за снижения ее потребления внутри страны.

Тогда также была приостановлена нагрузка энергоблока №2 Хмельницкой АЭС на уровне 760 МВт, введены ограничения генерации на ТЭС и кратковременные ограничения производителей электроэнергии из альтернативных источников.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164521
 
 
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