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Все про:вокзал (58) Киев (2327) Укрзализныця (2528) Кравцов Евгений (261)

 "Укрзализныця" планирует реконструировать центральный вокзал Киева. ФОТО

Глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов объявил о планах реконструировать Центральный железнодорожный вокзал Киева.

Об этом Кравцов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Его редевелопмент начинаем изнутри. Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro, максимально открыто, выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (свыше 10 тыс квадратных метров)", - сообщил Кравцов.

Он рассказал, что на вокзале будут ликвидированы торговые точки, которые мешают пассажирам или портят интерьер.

"По нашим подсчетам, на обустройство новых торговых мест, потенциальный арендатор потратит около 70 млн грн", - сообщил Кравцов.

"Благодаря такому подходу будет реконструирован изнутри вокзал и значительно увеличены доходные поступления "Укрзализныци": рассчитываем на рост в 7 раз. Пока же с начала 2019 вокзал нанес компании больше 87 млн грн убытков", - добавил он.

После внутренней реконструкции "Укрзализныця" планирует реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию, на базе железнодорожного вокзала сделать торгово-развлекательный центр.

Кравцов опубликовал картинки финального этапа реконструкции вокзала. "До конца года мы публично представим на обсуждение общественности все этапы масштабной реконструкции", - добавил он.

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Укрзализныця планирует реконструировать центральный вокзал Киева 03
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Укрзализныця планирует реконструировать центральный вокзал Киева 05

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164519
 
 
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а шо уже подвижной состав поменяли и больше бабло не куда девать? ну тогда прошу отменить объяленное подорожание билетов на 2% ежемесячно в течении 2020 года
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