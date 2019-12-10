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 Глава "Газпрома" анонсировал продолжение двухсторонних переговоров с "Нафтогазом"

Российский "Газпром" продолжит переговоры с Украиной о новых контрактах на транзит и поставку газа в ближайшие дни.

Об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил по итогам саммита в "нормандском" формате в Париже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате", – сказал Миллер.

Ранее президент Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что лидеры "нормандской" четверки не обсуждали газовый вопрос, но ему была посвящено большое внимание на двусторонней встрече президента Украины с Владимиром Путиным.

Зеленский также высказал надежду, что Киев и Москва смогут договориться о новом долгосрочном контракте на транзит газа до конца года.

В свою очередь исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

Напомним, на минувшей неделе руководители НАК "Нафтогаз Украины", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины" провели газовые переговоры в Вене. Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, они касались путей выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому долг "Газпрома" составляет около $3 млрд.

Витренко отказался комментировать позицию "Газпрома", однако намекнул, что речь идет об отказе от всех претензий украинской стороны в арбитражах в обмен на скидку на газ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164514
 
 
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