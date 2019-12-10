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 Крупнейшие сети АЗС вновь повысили цены на автогаз

Крупнейшие розничные сети АЗС 10 декабря повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-25 копеек за литр, средняя по стране цена выросла до 12,44 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на станциях "БРСМ-Нафта" и Glusco цены выросли на 10 копеек за литр – до 12,5 грн и 12,25 грн за литр соответственно.

В сетях SOCAR и AMIC – на 5 копеек, до 13,26 грн и 12,34 грн за литр соотвентсвенно.

В сети "Автотрас" автогаз подорожал на 15 коп./л (до 12,78 грн), Shell – на 25 коп./л (до 12,81 грн).

Как сообщалось, оптовые цены сжиженного газа в ноябре увеличились на 11% – до 19 800 грн за тонну. В начале декабря рост замедлился и оптовые цены на 9 декабря повысились еще на 1,5% – до 20 100 грн/т.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164512
 
 
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Скупой платит дважды, сначала за ГБО, потом пытаясь его отбить.
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