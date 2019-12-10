 США включили санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета

Об этом в Twitter сообщил американский сенатор Тэд Круз, передает БизнесЦензор.

"В ближайшие дни Конгресс примет и президент подпишет таргетированные санкции, которые сделают это, особенно наказывая компании, которые участвуют в строительстве газопровода", - написал Круз.

Сенатор заявил, что делая это, США защитят энергобезопасность Европы и предотвратят поступления миллиардов долларов, который президент Владимир Путин сможет использовать для российской агрессии.

Круз также добавил, что в Конгрессе и правительстве США существую общее понимание того, что США должны остановить "Северный поток – 2".

Как сообщал БизнесЦензор, по данным агентства Bloomberg, американские санкции, которые будут применяться к компаниям, строящим трубопроводный проект "Газпрома", смоделированы по законопроекту, представленному ранее в этом году.

Эта мера нацелена на суда, которые прокладывают трубопровод, а также на руководителей компаний, связанных с этими судами, которым может быть отказано в визах, и заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США.

Санкции, которые прилагаются к закону о государственной обороне, предназначены для прекращения строительства газопровода "Северный поток-2".

Американские законодатели настаивают на введении санкций, так как говорят, что их все больше расстраивает неспособность президента США Дональда Трампа действовать от своего имени, чтобы заблокировать проект, который, как опасаются официальные лица США, даст России новые рычаги влияния в Европе.

Законопроект о санкциях подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин.