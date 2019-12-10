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 "Укрэнерго" анонсировало запуск аукционов по вспомогательным услугам на рынке электроэнергии

Первые аукционы по вспомогательным услугам на рынке электрической энергии могут стартовать в ближайшие недели, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Первые аукционы по вспомогательным услугам стартуют либо в конце этой, либо в начале следующей недели. Конкретную дату могу также сообщить отдельно. Мы планируем увидеть первые результаты уже в этом году", – сказал он, выступая в ходе заседания Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг во вторник.

Ковальчук напомнил, что в настоящее время свидетельства о соответствии требованиям к поставщикам вспомогательных услуг на рынке электрической энергии имеют два генерирующих объекта, которые, как планируется, и должны подаваться на аукционы – Днепровская ГЭС-1 (ЧАО "Укргидроэнерго") и Кураховская ТЭС (ООО"ДТЭК Востокэнерго").

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164498
 
 
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