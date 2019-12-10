[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.55 25.94
 Энергетика, Коммунальные услуги
  3123  6
Материалы по теме:
Все про:Газ (3958) Нафтогаз (1968) уголь (1279) Андрей Фаворов (11) Теплокоммунэнерго (369) Тарифы на газ (429)

 Гарантированный тариф на газ для населения составит 7,2-7,8 гривни за кубометр, – "Нафтогаз" (обновлено)

Гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). С учетом этих расходов конечная розничная цена для бытовых потребителей будет составлять от 7,2 тыс. до 7,8 тыс. грн за тыс. куб. м.

Об этом сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы, и они могли двинуть цену против нас", – отметил Фаворов.

Как уточнили в пресс-службе "Нафтогаза", предложенная гарантированная цена на 12% ниже, чем регулируемая цена, по которой "Нафтогаз" продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года. Тогда оптовая цена для потребителей в рамках ПСО составляла 6 236 грн за тыс. куб. м.

Конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от затрат на транспортировку газа, а также от наценки газсбытов.

"С учетом текущих транспортных тарифов конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за куб. м газа (против 8,5 грн за кубометр в первом квартале 2019 года)", – подсчитали в компании.

В НАК напомнили, что гарантированная цена на газ будет действовать как для поставки газа бытовым потребителям, так и для производителей тепловой энергии, что позволит избежать резкого увеличения стоимости услуг по предоставлению тепла и горячей воды.

"С 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого потребителям не нужно делать никаких действий, подписывать дополнительных соглашений или осуществлять предоплату", – подчеркивается в сообщении.

В то же время потребители могут отказаться от гарантированной цены и продолжать покупать газ по цене, которая меняется каждый месяц.

"Ежемесячная рыночная цена в первом квартале 2020 году может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от результатов переговоров с "Газпромом", погоды, рыночной ситуации и других факторов. Любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной квартальной цены и выбрать ежемесячную рыночную цену", – пояснили в НАК.

В этом случае с 10 по 24 декабря таким потребителям необходимо обратиться к своим региональным сбытовым компаниям, которые предложат наиболее удобный алгоритм отказа от гарантированной цены. После 24 декабря потребители, которые выберут ежемесячную цену, не смогут воспользоваться гарантированной ценой.

Читайте также: Кабмин ввел фиксированную цену на газ для населения с 1 января (обновлено)

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 27 ноября утвердил механизм формирования гарантированной цены на газ, которая будет действовать с 1 января.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснял, угроза прекращения транзита российского газа с 1 января может привести к росту рыночных цен на топливо и принятое решение призвано обезопасить граждан от таких колебаний.

Ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды обнародовало проект внесения изменений в постановление о спецобязательствах (ПСО, №867 от 19 октября 2018 года), согласно которым НАК "Нафтогаз Украины" сможет продавать природный газ населению и тепловикам на протяжении января-апреля 2020 года по фиксированной цене.

Согласно документу, помимо одномесячного периода, когда цена продажи НАК газа населению и тепловикам не должна превышать среднюю цену для промышленности по предоплате, вводится период январь-апрель 2020 года. Как пояснялось в сопроводительных документах, данное решение позволит внедрить рыночный механизм осуществления НАК "Нафтогаз Украины" продажи природного газа по сниженной фиксированной цене с 1 января 2020 года на период первого квартала и апреля 2020 года.

В случае несогласия бытовых потребителей, производителей тепловой энергии и религиозных организаций заключать договор с НАК на поставку газа по фиксированной цене на указанный период компания будет осуществлять продажу по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями.

По прогнозу НАК "Нафтогаз Украины" отсутствие транзита газа может повлечь увеличение цены на газ с 1 января 2020 года до 10,751 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (тут и далее - без НДС и тарифов на транспортировку и распределение), что в 1,8 раза больше установленной НАК цены для промышленности на декабрь 2019 года в размере 5,861 тыс. грн.

Ранее глава Минэкоэнерго сообщил, что с 1 января 2020 года Украина намерена отказаться от режима ПСО в части установления регулируемых цен на газ. В то же время накопленные запасы в подземных хранилищах, закупленные летом-осенью по низким сезонным ценам, позволяют предложить населению и тепловикам рыночную микс-цену.

"Цена будет изменена на эту "страховую", форвардную. Это не ПСО, оно отменяется с точки зрения регулирования по четырем ценовым индикаторам, но с учетом того, что у нас есть возможность обеспечить такую (фиксированную - ИФ) цену благодаря хранилищам, оно превращается в рыночный механизм форвардного контракта", - пояснил министр.

В то же время Оржель отметил, что отказ потребителей от такой цены может сыграть как в плюс, так и в минус", но решение покупать газ по "фиксированной" цене или нет должен принимать сам потребитель.

До настоящего времени, согласно постановлению Кабинета министров №485 от 5 июня 2019 года, население и тепловики приобретают газ по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена "Нафтогаза Украины" для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164487
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гарантированная цена будет 5000 т за тыщщу кубов, в отличии от цены Порошенко 8000 т/тыща - это безусловная и сокрушительная пэрэмога!!!. 5000 т. без ндс транспортировки и наценки (мелким шрифтом).
 показать весь комментарий
 
з ПДВ все буде, як і раніше. Нічого не змінилося. Вже пів року на місці топчемося з поступовим відходом назад. Жодної соціальної програми, навіть в проекті і на обговоренні. Ось і вся політика клоЗЕта.
 показать весь комментарий
 
 
Мы на пути к "Украине мечты" приЗедента, а в дороге кормить не обещали.
 показать весь комментарий
 
 
Только что получил счет за отопление за ноябрь.
Месяц выдался теплым, а счет как за отопление в лютый мороз посередине зимы- почти 3500 гривен.
А что будет зимой в морозные месяцы?
В былые годы за ноябрь месяц я платил меньше половины от этой суммы.
Что происходит?
 показать весь комментарий
 
то це вже покращення шмаркліне наступило чи ще ні?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ газовые переговоры Донбасс Зеленский Макрон Нафтогаз нормандская четверка Путин Россия
 
 
 
 
 
 вверх