 Гончарук допустил "газовую войну" с РФ во время переговоров по транзиту

Об этом Гончарук написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток 2" недостроен", - написал Гончарук.

По его словам, Украина будет добиваться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа.

"Нам нужен долгосрочный контракт. Мы заметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом", - заявил Гончарук.

Как сообщал БизнесЦензор, газовая тема должна была обсуждаться в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, "Газпрома" и "Нафтогаза".

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

При этом президент Украины Владимир Зеленский видит возможности для достижения договоренности о новом соглашении по транзиту российского газа в Европу и заключении контракта больше, чем на один год.

Как сообщалось, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что в качестве наиболее вероятного сценария в компании рассматривают прерывание транзита российского газа с 1 января и подписание транзитного контракта с "Газпромом" спустя какое-то время.

"Через какое-то время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю "Газпрома" на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите", – сказал Коболев.

О сценариях развития событий на газовом рынке читайте в материале БизнесЦензор: Чи вистачить газу Україні в 2020 році