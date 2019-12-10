 Кабмин внес изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергии

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие изменения в положение о возложении спецобязательств на участников рынка электроэнергии закреплены постановлением №1003 от 9 декабря 2019 года.

Как сообщалось, в Украине с 1 июля 2019 года запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. Он предусматривает двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где рассчитывается разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается э/э на ближайшие часы) и рынок вспомогательных услуг.

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня 2019 года возложил механизм спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения и компенсации потери в сетях с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго".

На сегодня доля продажи произведенной НАЭК "Энергоатом" э/э по прямым договорам госпредприятию "Гарантированный покупатель" по ПСО составляет 90%, "Укргидроэнерго" – 35%.

В начале сентября Энергетическое сообщество (Energy Community) заявило, что поэтапная отмена механизма публичных специальных обязательств (PSO, public service obligations) и ценовых ограничений (price caps) на новом оптовом рынке электроэнергии должна рассматриваться регулятором и новым составом Кабмина в качестве высокоприоритетной задачи.