 Фонд гарантирования выставит на продажу активы ликвидируемых банков на 5,6 миллиардов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

"Из них на сумму 5,36047 млрд грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 262,23 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 71,26 млн грн", - сообщает Фонд.

ТОП-10 банков по сумме выставленных на продажу активов: ПАО "КБ "Хрещатик" -3,73413 млрд грн; АО "Дельта Банк" - 482,17 млн грн; ПАО "КБ "Надра" - 238,55 млн грн; АО "КБ "Экспобанк" - 156,06 млн грн; АО "Имэксбанк" – 88,57 млн грн; "Фидобанк" – 78,38 млн грн; "Банк национальный кредит" – 59,69 млн грн; ПАО КБ "Евробанк" – 50,48 млн грн; банк "Киевская Русь" – 48,68 млн грн; ПАО "Леганк" – 38,93 млн грн.