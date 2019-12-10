 Коболев назвал нереальным транзит российского газа без заключения контракта

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мне неизвестны юридические конструкции, которые позволяют, не имея контракта на транспортировку газа, особенно когда это транспортировка происходит в пределах разных границ, транспортировать газ и не иметь контракта", – сказал он в эфире "Свободы слова" на ICTV в ночь на вторник.

По словам главы НАК, в уголовном праве такие поставки будут трактоваться как контрабанда.

Коболев добавил, что их также трудно будет осуществить технически, так как в отсутствие шиппера или идентифицированного назначения будет непонятно, куда направить газ – в Румынию, Польшу, Словакию или Венгрию.

"Мне трудно представить, что "Газпром" пойдет на это", - сказал глава "Нафтогаза".

В то же время он отметил, что в случае, если российский газ продолжит поступать в украинскую ГТС, у нового независимого украинского оператора не останется другого выбора как закачивать его в ПХГ как газ неопределенного собственника, а потом разбираться.

"Он (этот газ) не будет украден, отобран, а просто будет временно храниться на территории Украины, пока не будет определен его правовой режим. Поэтому я не верю в транспортировку газа без контракта", - сказал Коболев.

Комментируя газовые переговоры в рамках "Нормандской четверки" в понедельник в Париже, Коболев сообщил, что, по известной ему информации, пока никаких договоренностей достигнуто не было.

По словам главы НАК, украинская сторона и в этот раз занимала стандартную позицию, нацеленную на максимальное сохранение интересов Украины как транзитного государства и как владельца крупного актива – ГТС, а также уже выигранный "Нафтогазом" арбитраж в Стокгольме и требования по текущим арбитражам.

"Все эти позиции были учтены. И сегодня, точно так же, они в очередной раз были коммуницированы российской стороне как наше видение ситуации", – подчеркнул Коболев.

Он также уточнил, что входящий в украинскую делегацию в Париж исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получил четкие инструкции, которые были давно обсуждены и согласованы. В то ж время Коболев указал, что любые потенциальные документы и соглашения такого размера, согласно уставу "Нафтогаза", будут требовать, как минимум, согласования правления компании, а, как максимум, решения или наблюдательного совета или акционера.

"Поэтому я думаю, что ни одна из потенциальных конструкций, которая обсуждалась или может обсуждаться, не попадают в полномочия отдельного сотрудника "Нафтогаза", включая меня", – сказал глава правления НАК.

Он также напомнил, что новый транзитный контракт с "Газпромом", в случае достижения такой договоренности, будет подписывать директор независимого оператора украинской ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.