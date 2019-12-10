[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.55 25.94
 Макроэкономика
  161  0
Все про:газовые переговоры (174) Газпром (1409) Нафтогаз (1968) Россия (4278) Газовые конфликты (29) Витренко Юрий (52)

 Украина и РФ в Париже договорились продолжить переговоры по газу, – Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал он журналистам в кулуарах Елисейского дворца.

Витренко отметил, что будут продолжаться как двусторонние переговоры между Украиной и РФ, так и трехсторонние с участием Еврокомиссии.

Он также подчеркнул, что даже трехсторонней формат предполагает, что хозяйственные субъекты "Нафтогаз" и "Газпром" должны заключить определенные контракты, и должны быть контракты между "Газпромом" и оператором украинской ГТС.

Отвечая на вопрос о том, "обнуляются" ли взаимные претензии с Россией, Витренко указал: "Мы ничего не обнуляем. Мы наоборот аргументировано пояснили, почему наша позиция о необходимости выполнения (решений) арбитражей является действительно законной и почему решения арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения".

Как сообщалось, газовая тема должна была обсуждаться в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, "Газпрома" и "Нафтогаза".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164416
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ газовые переговоры Донбасс Зеленский Макрон Нафтогаз нормандская четверка Путин Россия
 
 
 
 
 
 вверх