 По газу Украина и РФ в Париже договорились договариваться дальше, – Витренко

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал он журналистам в кулуарах Елисейского дворца.

Витренко отметил, что будут продолжаться как двусторонние переговоры между Украиной и РФ, так и трехсторонние с участием Еврокомиссии.

Он также подчеркнул, что даже трехсторонней формат предполагает, что хозяйственные субъекты "Нафтогаз" и "Газпром" должны заключить определенные контракты, и должны быть контракты между "Газпромом" и оператором украинской ГТС.

Отвечая на вопрос о том, "обнуляются" ли взаимные претензии с Россией, Витренко указал: "Мы ничего не обнуляем. Мы наоборот аргументировано пояснили, почему наша позиция о необходимости выполнения (решений) арбитражей является действительно законной и почему решения арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения".

Как сообщалось, газовая тема должна была обсуждаться в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, "Газпрома" и "Нафтогаза".