 Wizz Air может ввести годовые абонементы на авиаперелеты в начале 2020 года

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek Lotniczy, передает БизнесЦензор.

Несколько дней назад польским СМИ стало известно, что перевозчик вскоре объявит о важной и достаточно революционной новинке. Fly4Free предполагают, что Wizz Air может ввести годовой абонемент на рейс по определенному маршруту. В этом случае пассажиру не придется оплачивать перелет при бронировании, но у него не будет прав на какие-либо дополнительные услуги.

В самой Wizz Air не подтвердили, но и не опровергли эти предположения. В авиакомпании пообещали сообщить о новинках "своевременно".

Также стало известно, что в начале января 2020 года Wizz Air прекратит выполнение рейсов по маршрутам Краков-Турин, Катовице-Олесунн и Ольштын-Бремен.

Рейс Ольштын-Бремен был открыт чуть более месяца назад, 30 октября. Рейс Краков-Турин авиакомпания также запустила не так давно - в начале августа.

В системе бронирования последний полет из Ольштына в Бремен авиакомпания выполнит 5 января. Рейсы в норвежский Олесунн, Wizz Air прекратит выполнять 10 января.

Ранее швейцарский авиаперевозчик Swiss анонсировал, что в октябре он начнет продавать авиационные проездные на рейсы по Европе.

Сообщалось что компания планирует продавать проездные двух видов. Первый, City Pass, позволит отправиться из Женевы в один из городов ЕС и обратно 5 раз.

Discover Europe Pass будет включать в себя 10 полетов из Женевы в любой из 30 городов Евросоюза и позволяет менять маршрут путешествия каждый раз.

Купить проездной могут только совершеннолетние жители Франции или Швейцарии. При этом взрослый может также оформить проездной на своего ребенка, не достигшего 18-летнего возраста.