 Судебная администрация закупила новые серверы на 120 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, в этом году поставят два комплекта серверного и сетевого оборудования Hewlett Packard Enterprise для функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Гарантийный срок оборудования составляет три года, а обеспечение выполнения договора – 2%.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 120 млн грн.

Еще до аукциона несколько потенциальных участников жаловались в АМКУ, что технические требования были выписаны под производителя HPE. Впоследствии фирмы отозвали жалобы, передумав участвовать в тендере.

В итоге конкурентами победителя торгов стали другие дилеры того же производителя – ООО "НПП "Энглер" Михаила Калиткина и директора Юрия Гречишкина и ООО "ЛанТек" директора Олега Литвина.

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Основателем и директором "Билинтех Украина" является Виктор Шахов, который в свое время был советником Сергея Рыбки – экс-председателя правления АО "Гипросвязь" Госспецсвязи.

Ранее соучредителем был Владислав Бибик, до того – Олег Деревянченко, а еще раньше – Виктор Белов, заместитель Рыбки нв прежней должности в "Гипросвязи". Белов также был первым заместителем бывшего и. о. директора ГП "Украинский научно-исследовательский институт связи" Госспецсвязи Сергея Мороза. Последний владеет ООО "ВМ Констракшн Украина", которое с 2017 года получило подрядов на 396,8 млн грн, из которых почти все – у КГГА.

Всего с 2015 года победитель получил подрядов преимущественно у КГГА на 512,6 млн грн.