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 Судебная администрация закупила новые серверы на 120 миллионов

Государственная судебная администрация Украины 22 ноября по результатам тендера заказала ООО "Билинтех Украина" серверы на 118,23 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, в этом году поставят два комплекта серверного и сетевого оборудования Hewlett Packard Enterprise для функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Гарантийный срок оборудования составляет три года, а обеспечение выполнения договора – 2%.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 120 млн грн.

Еще до аукциона несколько потенциальных участников жаловались в АМКУ, что технические требования были выписаны под производителя HPE. Впоследствии фирмы отозвали жалобы, передумав участвовать в тендере.

В итоге конкурентами победителя торгов стали другие дилеры того же производителя – ООО "НПП "Энглер" Михаила Калиткина и директора Юрия Гречишкина и ООО "ЛанТек" директора Олега Литвина.

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Основателем и директором "Билинтех Украина" является Виктор Шахов, который в свое время был советником Сергея Рыбки – экс-председателя правления АО "Гипросвязь" Госспецсвязи.

Ранее соучредителем был Владислав Бибик, до того – Олег Деревянченко, а еще раньше – Виктор Белов, заместитель Рыбки нв прежней должности в "Гипросвязи". Белов также был первым заместителем бывшего и. о. директора ГП "Украинский научно-исследовательский институт связи" Госспецсвязи Сергея Мороза. Последний владеет ООО "ВМ Констракшн Украина", которое с 2017 года получило подрядов на 396,8 млн грн, из которых почти все – у КГГА.

Всего с 2015 года победитель получил подрядов преимущественно у КГГА на 512,6 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164366
 
 
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