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Все про:Кабмин (3700) Госгеокадастр (69)

 Госгеокадастр отстранил руководство региональных подразделений

Руководители и заместители руководителей главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранены от выполнения должностных обязанностей с целью проведения проверки.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, передает БизнесЦензор.

В частности, будет проведена проверка соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрении обращений о продлении (обновления) договоров аренды сельхозземель госсобственности за период 2018-2019 годов.

Гочгеокадастр также просит граждан направлять свои жалобы на работу главных управлений службы.

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Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября назначил председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.

Кабмин также поручил новому главе Геокадастра отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений, а Министерству экономики – в месячный срок провести комплексную проверку нарушений законодательства по управления землей за период 2018-2019 годов.

С 2017 года и до последнего времени Денис Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра, до этого работал в том же департаменте Госгеокадастра главным специалистом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164362
 
 
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