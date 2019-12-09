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Все про:инфляция (271) НБУ (4245) учетная ставка (107) Минэкономразвития (936) Милованов Тимофей (60)

 Милованов заметил основания для значительного снижения учетной ставки НБУ

Замедление инфляции до 5,1% в годовом измерении может стать основанием для более существенного снижения учетной ставки Национального банка Украины (НБУ).

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Экономическая новость дня. Госстат опубликовал текущий показатель инфляции – 5,1%. Никто из аналитиков ниже 6% на этот год не давал. По моему мнению, теперь точно есть все основания для существенного снижения учетной ставки", – заявил министр.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в ноябре 2019 года замедлился до 0,1%, по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце.

В годовом измерении рост цен замедлился до 5,1% с 6,5% итогам октября.

Напомним, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября. До этого Нацбанк дважды снижал учетную ставку на 0,5%.

Заседание правления НБУ, на котором может быть пересмотрена учетная ставка, состоится 12 декабря.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164361
 
 
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