 Дочь беглого бизнесмена Дыминского продала долю в банке группы "Континиум"

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о составе акционеров банка по состоянию на 8 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

По состоянию на начало года Жанне Дыминской принадлежало 4,33% акций банка.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Петр Дыминский вышел из состава акционеров АО "Банк инвестиций и сбережений", на начало года ему принадлежало 5,67% акций.

При этом пакет акций банка в собственности Сергея Лагура увеличился с 17,5% до 24,9%, а Олега Галущака – с 1,92% до 4,52%.

Ранее сеть АЗС WOG (как и "Банк инвестиций и сбережений", входит в группу "Континиум") заявляла, что в конце 2016 года Дыминский вышел из состава ее акционеров.

В марте 2018 года из состава собственников канала ZIK формально выбыл скрывающийся за границей Петр Дыминский, а его конечными бенефициарами остались члены его семьи.

В июне 2019 года близкий к Виктору Медведчуку нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его реальным владельцем был Дыминский.

Напомним, в марте 2018 года Печерский районный суд повторно заочно арестовал бизнесмена Дыминского после отмены предыдущего решения об аресте апелляционным судом.

МВД 11 декабря 2017 года объявило бизнесмена в розыск после того, как 18 августа автомобиль из его кортежа врезался в "Опель", за рулем которого находилась женщина, которая погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился Дыминский.

"Банк инвестиций и сбережений" ("БИС-Банк") основан в 2005 году. По размеру чистых активов на 1 января 2019 года "БИС-Банк" занимал 29 место (4,59 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.