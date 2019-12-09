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 Кабмин поручил проверить качество интернета в больницах и детсадах, – Гончарук

Информация о качестве интернета во всех социальных объектах страны, включая образовательные и медицинские учреждения, библиотеки, музеи и центры предоставления административных услуг, будет доступна уже до конца 2019 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На прошлой неделе я поручил министерствам и другим органам исполнительной власти совместно с Министерством цифровой трансформации Украины проверить все социальные объекты и пункты оказания услуг на доступ к качественному интернету. Мы уже имеем официальную статистику подключения к интернету украинских школ. На очереди - детсады, библиотеки, больницы, ЦПАУ, музеи и другие объекты. Это позволит эффективно использовать бюджетные средства на подключение к широкополосному доступу важных социальных объектов", - написал Гончарук.

Он добавил что в сотрудничестве со всеми министерствами и другими органами исполнительной власти Минцифры собирает информацию на собственном официальном сайте. Каждое ведомство направляет письмо-инструкцию в учреждение, находящееся в его подчинении.

"Более того, еще раньше в Ммнцифры запустили онлайн-сервис, что позволяет абсолютно всем гражданам страны оставить отзыв об имеющимся подключению к интернету, будь то в школах, или у себя дома. Скорость соединения определяется автоматически, достаточно лишь зайти на сайт и пройти экспресс-тест со своего компьютера или смартфона", - отметил Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164356
 
 
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