 Суды отказались рассматривать иск к бывшему владельцу "Дельта Банка" на 20 миллиардов

Соответствующее решение Северный апелляционный хозсуд принял 27 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Среди ответчиков по этому делу – в том числе экс-глава наблюдательного совета "Дельта Банка", его бывший основной владелец Николай Лагун, а также экс-члены правления и набсовета этого банка Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк и другие.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, что совместное рассмотрение заявленных Фондом исковых требований может "препятствовать выяснению взаимных прав и обязанностей сторон и существенно затруднит решения спора, поскольку в данном случае при рассмотрении дела суд должен будет дать оценку условиям каждого из заключенных кредитных договоров".

Фонд гарантирования в суде указывал, что "Дельта Банк" в лице руководства и членов комитетов правления на протяжении 2012-2015 годов осуществлял "экономически неоправданную рисковую деятельность" по кредитованию связанных лиц на льготных условиях и без надлежащего обеспечения с дальнейшим выводом средств через банки-нерезиденты.

По оценкам Фонда, ущерб в размере 19,83 млрд грн был нанесен совместными решениями членов наблюдательного совета, правления и кредитного комитета. Эта сумма была рассчитана как задолженность по 12 договорам кредитной линии, заключенным между "Дельта Банком" и заемщиками, по которым возникла просроченная задолженность, а также договорам поручительства.

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Ранее Фонд гарантирования оценивал возможные потери кредиторов "Дельта Банка" в результате доведения его до банкротства бывшим собственником в сумму не менее 24,5 млрд грн.

При этом Фонд заявлял, что рыночная стоимость активов "Дельта Банка" была определена независимыми оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной "на бумаге" на 1 января 2017 года (94,27 млрд грн).

На 1 июня 2019 года вкладчикам "Дельта Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 15,74 млрд грн (96,9% запланированных выплат).

К середине марта 2018 года долг "Дельта Банка" перед НБУ по рефинансированию составлял 8 млрд грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.