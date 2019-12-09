 Беларусь насчитала российским предприятиям $2 миллиарда долга

Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

Белорусский чиновник уточнил, что просроченная дебиторская задолженность российской стороны на эту дату сложилась на уровне $147,6 млн. За январь-сентябрь текущего года она снизилась на $1,7 млн, или на 1,1%.

Конюк отметил, что Генеральная прокуратура Беларуси занимается вопросами просроченной дебиторской задолженности уже на протяжении 5 лет.

"Заявлено более 400 исков на сумму более $130 млн. Нам удалось вернуть в товарно-хозяйственный оборот государства более $100 млн. Мы прекратили процесс создания так называемых мошеннических структур. Они уже знают, что этим занимаются правоохранительные органы, поэтому хозяйствующие субъекты больше не рискуют поступать таким образом", – заявил генпрокурор страны.

Конюк отметил, что наиболее серьезная задолженность остается перед предприятиями Минпрома Беларуси и концерна "Белнефтехим".

Генпрокуратура совместно с посольством Беларуси в России создала специальную базу, с помощью которой белорусские предприятия могут проверить надежность потенциальных российских партнеров.