 Минфин России насчитал Украине $4,5 миллиарда долга по "облигациям Януковича"

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ о начале в Верховном суде Великобритании четырехдневных слушаний по апелляции, поданной представителем российского министерства The Law Debenture Trust Corporation plc на решение Апелляционного суда Англии, вставшего в споре на сторону Украины, передает БизнесЦензор.

"Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу трасти и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, РФ будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно", – заявляет Минфин РФ.

Как сообщалось, сегодня Верховный суд Великобритании (The Supreme Court) начал рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд.

The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ, оспаривает решение Апелляционного суда, который отправил дело на рассмотрение по полной процедуре, и выдвинутый Киевом тезис о принуждении, тогда как Украина, в основном удовлетворенная вердиктом апелляционного суда, оспаривает три тезиса из его решения.

Верховный суд планирует завершить рассмотрение спора 12 декабря.

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Напомним, 14 сентября 2018 года Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение дело по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд, выпущенным в 2013 году в рамках договоренностей Виктора Януковича и российского президента Владимира Путина.

Как указал судья, суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргумент украинской стороны о том, что Янукович был вынужден взять кредит под давлением. В то же время Апелляционный суд отклонил остальные доводы Украины. Но в итоге дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.

В ноябре 2018 года стало известно, что Россия оспорила это решение Апелляционного суда Англии в Верховном суде Великобритании.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. В свою очередь Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Однако Апелляционный суд Англии в итоге это решение отменил, постановив рассматривать дело по полной процедуре.