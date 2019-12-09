 Аэропорт "Запорожье" зафиксировал рост пассажиропотока в ноябре на 38%

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

Наибольший рост зафиксирован на внутренних рейсах 85,5% при фактическом объеме перевозок 14 944 пассажира. Рейсы из Запорожье в Киев выполняли сразу три авиакомпании - МАУ, SkyUp и "Мотор Сич".

На международных рейсах в ноябре 2019 года аэропорт обслужил 30 657 пассажиров, что на 22,1% больше, чем в ноябре 2018 года.

Число рейсов увеличилось на 3,5% и составило 297.

В период с января по ноябрь 2019 года общий пассажиропоток аэропорта "Запорожье" составил 392 808 человек, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

295 389 пассажиров воспользовались международными рейсами (+4,6%), 97 419 пассажиров вылетели или прилетели внутренними рейсами (+12%).

Число рейсов за 11 месяцев 2019 года составило 2 744, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На статистику за период с начала года повлияло закрытие аэропорта "Запорожье" на ремонт аэродрома. Аэропорт не принимал самолеты со 2 сентября по 21 октября 2019 года включительно.