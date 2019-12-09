 Аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток на 22%

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

На международных рейсах за указанный период этот показатель составил 13,190 млн человек (рост на 22,9%), на внутренних – 1,016 млн (рост на 9%).

Количество рейсов за январь-ноябрь 2019 года составило 102,860 тыс. на прилет/вылет, что на 15,3% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 90,565 тыс. (+17,2%), внутренних – 12,295 тыс. (+2,7%).

В ноябре 2019 года пассажиропоток "Борисполя" составил 1,137 млн человек, что на 14,4% больше, чем в ноябре 2018 года. При этом на международных рейсах пассажиропоток составил 1,045 млн чел. (+14,3%), а на внутренних – 92 тыс. (+16%).

Количество рейсов за ноябрь 2019 года составило 8,292 тыс. на прилет/вылет, что на 4,9% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 7,203 тыс. (+5,1%), внутренних – 1,089 тыс. (+3,6%).

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Министерства инфраструктуры Украины в авиационной сфере в связи с приказом ведомства о преференциях на аэронавигационное обслуживание (АНО) международного аэропорта "Борисполь".

Как поясняется на сайте АМКУ, приказом Мининфраструктуры в июне 2019 года №415 установило единичную ставку платы за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для аэропорта "Борисполь" и в размере 411 евро - для всех остальных аэропортов страны.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.