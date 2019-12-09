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 Из госреестра исчезли данные о конечных владельцах 24 тысяч компаний, – СМИ

За последние 2,5 года из Единого государственного реестра юридических лиц исчезли указанные ранее сведения о конечных бенефициарных владельцах 24 тысяч украинских компаний.

Об этом сообщил главный разработчик и архитектор "Канцелярской сотни" Дмитрий Чаплинский по итогам анализа открытых данных из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

По информации аналитика, информация о бенефициарах компаний начала исчезать примерно с середины августа 2017 года. К концу 2017 года из реестра исчезли сведения о конечных владельцах почти 4,4 тыс. юридических лиц, в 2018 году – 11,4 тыс., до середины октября 2019 года – 8,2 тыс.

Об обнаруженной проблеме сообщено Министерству юстиции, в ведении которого находится Единый государственный реестр юридических лиц, но никакой реакции от чиновников пока что нет. Причины исчезновения информации из реестра также остаются неизвестными.

Как отмечается в сообщении, благодаря сведениям о бенефициарных владельцах журналисты во время подготовки расследований могли узнать имена конечных собственников украинских юридических лиц, записанных на компании из офшорных юрисдикций. Также они позволяли находить незадекларированные бизнес-активы украинских чиновников или помогали выявить и дисквалифицировать компании одного бенефициара, которые вместе участвовали в государственных закупках. Теперь для этих 24 тысяч компаний это становится невозможным.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164324
 
 
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