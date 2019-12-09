 АМКУ оштрафовал Администрацию морских портов на 5,5 миллиона

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" в 2017-2018 годах взыскивало с судов, которые заходили в порты Украины, кроме корабельного сбора, такие дополнительные средства: за услуги по оформлению прихода судов в порт; за услуги по оформлению выхода судов из порта; за услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств. Антимонопольный комитет установил, что эти дополнительные сборы на самом деле входили в корабельный сбор, а у ГП "АМПУ" отсутствовали основания для взыскания таких средств", - написал Терентьев.

Решением административной коллегии АМКУ упомянутые действия Администрации морских портов Украины признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением.

"На АМПУ наложен штраф в размере 5,5 млн грн", - уточнил Терентьев.