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Все про:Антимонопольный комитет (783) АМПУ (326) штраф (420)

 АМКУ оштрафовал Администрацию морских портов на 5,5 миллиона

Антимонопольный комитет Украины признал неправомерным взимание дополнительных средств с судов Администрацией морских портов и наложил штраф в размере 5,5 млн грн.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" в 2017-2018 годах взыскивало с судов, которые заходили в порты Украины, кроме корабельного сбора, такие дополнительные средства: за услуги по оформлению прихода судов в порт; за услуги по оформлению выхода судов из порта; за услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств. Антимонопольный комитет установил, что эти дополнительные сборы на самом деле входили в корабельный сбор, а у ГП "АМПУ" отсутствовали основания для взыскания таких средств", - написал Терентьев.

Решением административной коллегии АМКУ упомянутые действия Администрации морских портов Украины признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением.

"На АМПУ наложен штраф в размере 5,5 млн грн", - уточнил Терентьев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164316
 
 
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