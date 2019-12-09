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 "Газпром" потеряет 3,4 миллиарда евро за квартал без транзита газа через Украину, – исследование

Потери российского "Газпрома" в случае прерывания транзита газа через Украину в первом квартале 2020 года составят около 3,4 миллиарда евро без учета прибыли от продажи газа из хранилищ в ЕС.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (EWI), передает БизнесЦензор.

Авторы исследования сравнили два сценария развития событий после 1 января: продолжение транзита российского газа через Украину или его прерывание, в том числе с учетом холодной зимы.

Так, прерывание транзита вызовет рост цен на газ в Европе, что обойдется европейским потребителям в дополнительные 1,5 млрд евро в январе-марте 2020 года. В случае холодной зимы эта сумма составит 2,1 млрд евро.

В свою очередь для российского "Газпрома" прерывание транзита будет означать падение продаж в Европе. При этом прибыль, связанная с ростом цен на газ не компенсирует потерю доходов от падения продаж. В итоге потери российского монополиста при таком сценарии оценили в около 3,4 млрд евро (без учета дополнительных доходов от продажи "Газпромом" газа из хранилищ).

При этом авторы исследования отмечают, что эта оценка потерь "Газпрома" не учитывает возможные компенсационные претензии, связанные с неспособностью "Газпрома" выполнить условия контрактов на поставку газа в ЕС, в частности, в Италию, Румынию, Грецию и Болгарию.

Потери Украины же в первом квартале 2020 года в случае прерывания транзита газа составят 0,5-0,6 млрд евро, в зависимости от конечного тарифа на транзит.

Авторы исследования исходят из предположения, что транзит российского газа через Украину все-же возобновиться в 2020 году. В таком случае прерывание транзита повысит цены и увеличит спрос на российский газ в Европе в течение 2020 года.

"Это увеличит потери для европейских потребителей и уменьшит их для России и Украины, так как Россия может извлечь выгоду из возросшего спроса в ЕС, вызванного необходимостью пополнения хранилищ и соответственно, более высоких цен, в то время как Украина будет транспортировать больше газа, чем обычно", – отмечается в документе.

Тем не менее, авторы исследования подчеркивают, что ни одна из сторон не выиграет от прерывания транзита, что подчеркивает важность достижения соглашения о продолжении транзита газа через Украину до конца декабря.

Однако Россия, Украина или обе стороны – в зависимости от того, кто будет рассматриваться как ответственный за прерывание транзита – рискуют получить существенный репутационный урон от любого прерывания транзита. Это предоставит дополнительные аргументы противникам зависимости от российского газа в Европе.

Как сообщалось, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что в качестве наиболее вероятного сценария в компании рассматривают прерывание транзита российского газа с 1 января и подписание транзитного контракта с "Газпромом" спустя какое-то время.

"Через какое-то время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю "Газпрома" на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите", – сказал Коболев.

О сценариях развития событий на газовом рынке читайте в материале БизнесЦензор: Чи вистачить газу Україні в 2020 році

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164315
 
   
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"Газпром" потеряет 3,4 миллиарда евро за квартал без транзита газа через Украину,

Печалька в том,что теряют олигархи Украины... А при нынешних транзитах ГТС Украины себя не окупит
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