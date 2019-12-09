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 EVA запустит собственную службу курьерской доставки в 2020 году

Компания "РУШ", которой принадлежит Линия магазинов EVA, планирует запуск собственной курьерской доставки. Первым городом, где появится служба, будет Киев.

Об этом рассказала исполнительный директор Линии магазинов EVA Ольга Шевченко в интервью изданию Investory News, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Сейчас мы доставляем через такие службы, как "Новая Почта" или "Мист Экспресс". А уже в новом году у нашего покупателя будет возможность заказать доставку по адресу, и наш курьер это сделает. Это очень удобно, хотя и требует от нас большой работы в направлении логистики", - рассказала Шевченко.

По ее словам, концепция доставки EVA будет отличаться от Glovo или Uber. Товар будет доставляться непосредственно со склада, а не из магазинов. Таким образом, сеть сможет предложить покупателям широкий выбор товаров.

"Кстати, на сайте ассортимент товаров гораздо шире, чем в магазинах, - раза в три. Магазины у нас небольшие, поэтому мы не имеем возможности представить весь ассортимент, который можем предложить. Поэтому товар собирается только со склада", - говорит топ-менеджер.

Логистика и e-commerce станут приоритетными направлениями инвестирования компании в 2020 году. EVA также планирует увеличить количество пилотных точек выдачи товаров, заказанных через сайт.

"Сейчас их уже 43, а в следующем году будет еще больше. Сейчас такие пункты есть в Киеве, Днепре и Одессе, а дальше будем активно расширяться в столице и других городах, в том числе и в маленьких. Это очень удобно для покупателя, так это приоритет для нас на следующий год", - говорит Шевченко.

ООО "РУШ" - юридическое лицо, которое владеет Линией магазинов EVA. Зарегистрирована в 2002 году в городе Днепр. Размер уставного капитала - 10 млн грн. Линия магазинов EVA - крупнейшая национальная сеть магазинов формата drogerie. За 17 лет компания выросла до количества 900 магазинов по всей территории Украины, представила более чем 30000 ассортиментных позиций, а также начала 37 собственных торговых марок. Сейчас штат сотрудников сети насчитывает более 11 000 человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164313
 
 
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