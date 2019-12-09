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 Корпоративные отношения
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 Коммерческий директор "Дарницы" назвала 10 мировых трендов фармрынка

Целевая аудитория фармацевтических производителей становится все более современной и диджитальной. Компании должны учитывать это при формировании маркетинговой стратегии.

Об этом коммерческий директор фармацевтической компании "Дарница" Елена Филинюк заявила в ходе своего выступления на Ukrainian Pharmaceutical Forum, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Миллениалы диктуют культуру потребления информации, которая влияет на формирование культуры потребления медикаментозной терапии. Мы должны говорить на их языке и коммуницировать через каналы, которыми миллениалы пользуются ежедневно. Именно поэтому наша задача – включать многоканальную коммуникацию с онлайн маркетингом с увлекательным контентом для данной целевой аудитории", – отметила она.

Филинюк подчеркнула, что классический маркетинг никто не отменяет и повышение эффективности, дополненные услуги, упор на лояльность и удобство в рознице по-прежнему являются важными компонентами маркетинга.

"Мы все понемногу переходим работать в эмоциональное поле, лояльность пациента начинает больше складываться из эмоционального чем из рационального. И одним из инструментов эмоционального контакта с потребителем является создание целостной картины продукта для пациента", – объяснила коммерческий директор "Дарницы".

В качестве примера эмоционального контакта она привела недавний ребрендинг "Дарницы". Упаковки препаратов выполнены в новом дизайне и при выкладке на аптечные полки складываются в пазл, при этом неся образ бренда, рассказывая потребителю о действии препарата, его составляющих, способе применения.

Елена Филинюк также перечислила 10 основных мировых трендов, которые в ближайшем будущем будут определять характер розничного фармацевтического рынка:

  1. Поколение двухтысячных – движущая демографическая сила будущего.
  2. Эффективность коммуникации с потребителем выходит за рамки традиционного маркетинга.
  3. Последовательное оптимизированное многоканальное предложение позволяет взаимодействовать с потребителем через любой канал 24/7.
  4. Эмоциональный компонент коммуникации с потребителем будет играть все более весомую роль.
  5. Важно расширение предлагаемых услуг аптеками, от которых пациенты ожидают дополнительные сервисы.
  6. Распространение на смежные категории профилактики и здорового образа жизни (ЗОЖ).
  7. Рост спроса будет обусловлен впечатлениями клиентов.
  8. Программы лояльности для потребителя, улучшающие доступ к медикаментозной терапии, по-прежнему важны.
  9. Формирование локальных "зон здоровья" в аптеках.
  10. Пациенты будущего ищут надежных консультантов, которым можно доверять.

В конце своего доклада коммерческий директор "Дарницы" подчеркнула важность синергии всех игроков фармацевтического рынка во благо пациента.

Как сообщалось, по прогнозам Fitch Solutions, продажи фармацевтической продукции в Украине в 2019 году вырастут в долларовом выражении на 9,5%, до $3,4 млрд. Один украинец в среднем потребляет лекарств на сумму $73 в год.

"Дарница" – лидер фармацевтического рынка в Украине. Доля компании в реализации лекарственных средств в натуральном выражении в 2018 году составила 14,4%. Ключевые векторы развития "Дарницы" – создание международного фармацевтического бренда, 100% цифровое преобразование и обеспечение лидерства в производстве сложных генериков. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств и сфокусирован на лечении кардиологических, неврологических заболеваний и боли. "Дарница" осуществляет экспорт продукции в 16 стран мира. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%, до 469,638 млн грн. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164311
 
 
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Работники "Дарница" на покупают свои лекарства для себя,
а предпочитают импорт. Импорт.
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Хто вам сказав таку дурню, самі придумали, чи ви працєте на "Фармак"?
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Директор "Дарницы"

Золотое дно. Меняем название стрептоцида-и его цена выросла в 2 раза. Кормушка власти,МВДи прочая прочая...
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Мысли весьма неглупые. Жаль, что у нас "розничный" фарм-рынок смотрит на медицинское сообщество как на канал распределения своей продукции
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Правильно, давайте забьём на технологии, сядем и будем общаться! Не думайте, что я не понимаю значимость сказанного в статье, но всё это ипостась маркетологов. А самостоятельно маркетологи рынок могут наполнить только разговорами.
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