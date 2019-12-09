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 Страны ЕС направят 3,2 миллиарда евро на производство аккумуляторов для электромобилей

Европейская комиссия одобрила планы семи государств выделить в общей сложности 3,2 млрд евро на субсидии для создания европейского центра по производству элементов аккумуляторных батарей для электромобилей.

Об этом заявила еврокомиссар Маргрете Вестагер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот важный план, представляющий интерес для всей Европы, может быть реализован без чрезмерного подрыва конкуренции", - сказала Вестагер.

Еврокомиссия одобрила создание так называемого "батарейного альянса" в конце 2017 года, чтобы позволить европейским предприятиям наверстать упущенное в сфере производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Их выпуск в Европе будет осуществляться совместными силами по модели европейского авиастроительного концерна Airbus.

Министр экономки Германии Петер Альтмайер назвал решение Еврокомиссии большим успехом для автопроизводителей страны и всей Европы.

Планируется, что Германия выделяет в рамках этого проекта 1,25 млрд евро, Франция - 960 млн евро, Италия - 570 млн евро, Польша - 240 млн евро, Бельгия - 80 млн евро, Швеция - 50 млн евро и Финляндия - 30 млн евро. Кроме того, предполагается привлечение частных инвестиций на сумму 5 млрд евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164303
 
 
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